لجنة الإفتاء تناقش إجهاض الأجنة المصابين بأمراض وراثية

عقدت اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء اجتماعها الواحد والثلاثين برئاسة معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من عدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء وعدد من الأطباء الاستشاريين بتخصصات مختلفة.

إجهاض الأجنة

وناقش الاجتماع دراسة موضوع إجهاض الأجنة المصابين بأمراض وراثية تؤثر على مسار حياتهم بعد الولادة سواء بإعاقة ذهنية أو حركية دائمة أو بمراجعات متكررة للمستشفيات وذلك بعد تشخصيهم مبكراً في الأشهر الأولى قبل نفخ الروح.

الجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية تُعنى بدراسة المسائل الفقهية الطبية ووضع تصور دقيق لها بعد دراسة مستفيضة مع أهل الاختصاص الفقهي والطبي وذلك بعقد الاحتماعات وورش العمل والاستكتاب.

وتتضمن آلية عمل اللجنة دراسة الموضوعات المحالة من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وكتابة تصور علمي واضح للمسائل التي تدرسها وتقديم التوصيات اللازمة والرفع بذلك لسماحة المفتي للتوجيه أو لعرضها على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو هيئة كبار العلماء .

عضوية اللجنة

وتضم اللجنة الاستشارية الشرعية الطبية في عضويتها معالي الدكتور سعد الشثري ومعالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ وفضيلة الدكتور عبدالسلام السليمان أعضاء هيئة كبار العماء وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، وبعضوية الأطباء، الدكتور عبدالعزيز الدخيل، واللواء الدكتور سلطان السلطان، والدكتور محمد السبيل، والدكتور جمال الجارالله، والدكتور محمد الركبان، وأمين اللجنة محمد العمر .

حضر الاجتماع استشاري الأمراض الوراثية بمستشفى الملك فيصل التخصصي زهير رهبيني ، المشرف على قسم طب الوراثة والأمراض الاستقلابية بالحرس الوطني بالرياض الدكتور ماجد الفضل ، وعبر الاتصال المرئي كلا من رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتورة أمل بنت محمد عبد الله الهاشم واستشارية طب الوراثة والأمراض الاستقلابية بالحرس الوطني بالرياض الدكتورة هبة أبو خليل .