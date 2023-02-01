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لجنة ملف السعودية 2027 تكشف عن مخطط تطوير استاد فيصل بن فهد

2023-02-01 الساعة 12:12
لجنة ملف السعودية 2027 تكشف عن مخطط تطوير استاد فيصل بن فهد
المواطن - الرياض

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كشفت لجنة ملف السعودية 2027، اليوم الأربعاء، عن المخطط التطويري لاستاد فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

وتشمل أعمال التطويرات في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، إزالة المضمار، وزيادة الطاقة الاستيعابية، والتوسع في المرافق.

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إنجازات رياضية

وعلى صعيد استضافة كأس أمم آسيا 2027، يترقب السعوديون اليوم بشغف كبير؛ كونه سيمنحهم فرصة الاستضافة للبطولة للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ انطلاقتها عام 1956.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل شهر ونصف الشهر عن انسحاب المنافسة الوحيدة للسعودية وهي الهند؛ وذلك لتفتح المجال للمملكة لاستضافة نوعية للبطولة القارية في مناطق عدة في البلاد.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان “تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قِبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027… سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الاجتماع الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي”.

حدث قاري مهم

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي اختارت في 17 أكتوبر الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في فبراير 2023.

ويتواصل سعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية؛ إذ قدّمت رسمياً طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، بالإضافة إلى أحداث رياضية كبرى، مثل بطولات الغولف، وسباقات الفورمولا واحد والفورمولا إي، ورالي داكار، وبطولتي السوبر الإيطالية والإسبانية.

وفي أكتوبر الماضي، اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضاً لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

 

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