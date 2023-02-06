لحظات انهيار مبانٍ وأحياء بأكملها في تركيا

المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال خالد الزعاق: الهزات الارتدادية أخطر من الزلزال نفسه اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة وقوع إصابات في انقلاب حافلة سياحية بمصر انطلاق مؤتمر “ليب” التقني الدولي بالرياض بشعار نحو آفاق جديدة قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق في الجوف الأكاديمية الوطنية البحرية تعلن عن فرص للتدريب بمسمى “قبطان سفينة” إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في جدة
وثقت الكاميرات لحظات من الرعب والفزع عاشها سكان جنوب تركيا جراء الزلزال الأعنف الذي تشهده البلاد والذي دمر أحياء بأكملها فوق رؤوس سكانها.
In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbnقد يهمّك أيضاً
— JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لانهيار مبانٍ في مدن جنوب شرق تركيا، فيما أظهرت لقطات بثها تلفزيون أورفا المحلي انهيار مبنى في منطقة خليلية في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.
وفي سياق متصل رصد فيديو آخر لحظات تصدع الشوارع جراء الزلزال المدمر في شوارع غازي عنتاب جنوب تركيا.
اثر #الزلزال الشديد في شوارع غازي عنتاب جنوب #تركيا
شاهد منطقة الإصلاح في مدينة غازي عنتاب 🚨#هزه_ارضية #زلزال #earthquake #turkey pic.twitter.com/UyMCWK2ZkR
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 6, 2023
فيما رصد فيديو ثالث لحظات هلع ورعب عاشها المسافرون في مطار غازي عنتاب لحظة حدوث زلزال بقوة 7.4 في جنوب البلاد.
مطار غازي عنتاب لحظة حدوث زلزال بقوة 7.4 في جنوب #تركيا ⚠️#turkey #earthquake #هزه_ارضية pic.twitter.com/XFZM8ThI8z
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 6, 2023
وأعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلاً، وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال.
⚠️10:00 صباحا
🇹🇷 تركيا:
248 قتيل و 2323 مصابا وانيهار أكثر من 1000 مبنى جراء الزلزال#Turkey #Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/fuPAetTwdW
— Saad (@Saad80893605) February 6, 2023
وأكد نائب الرئيس التركي، في تصريحات بثتها سكاي نيوز في نبأ عاجل، انهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال، فيما أعلن تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مراكز رصد الزلازل أنه لم يتم رصد زلزال بهذا الدمار منذ عام 1999. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن 32 هزة ارتدادية وقعت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
وأشارت المعلومات التي قدمتها إدارة الكوارث والطوارئ، إلى أنه حدثت العديد من الهزات الارتدادية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة.
وأوضحت الإدارة أن الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 6.4 درجة حدثت في غازي عنتاب نورداغ عند 4.26 و 6.5 في غازي عنتاب الإصلاح عند 4.36 و 6.6 في غازي عنتاب نورداغ في الساعة 4.28 صباحًا.