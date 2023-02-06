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فزع وذعر داخل مطار غازي عنتاب

لحظات انهيار مبانٍ وأحياء بأكملها في تركيا

2023-02-06 الساعة 11:56
لحظات انهيار مبانٍ وأحياء بأكملها في تركيا
المواطن - هالة عبدالرحمن

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وثقت الكاميرات لحظات من الرعب والفزع عاشها سكان جنوب تركيا جراء الزلزال الأعنف الذي تشهده البلاد والذي دمر أحياء بأكملها فوق رؤوس سكانها.

انهيار المباني

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لانهيار مبانٍ في مدن جنوب شرق تركيا، فيما أظهرت لقطات بثها تلفزيون أورفا المحلي انهيار مبنى في منطقة خليلية في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

وفي سياق متصل رصد فيديو آخر لحظات تصدع الشوارع جراء الزلزال المدمر في شوارع غازي عنتاب جنوب تركيا.

لحظات رعب وفزع

فيما رصد فيديو ثالث لحظات هلع ورعب عاشها المسافرون في مطار غازي عنتاب لحظة حدوث زلزال بقوة 7.4 في جنوب البلاد.

 

وأعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلاً، وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال.

الزلزال الأعنف

وأكد نائب الرئيس التركي، في تصريحات بثتها سكاي نيوز في نبأ عاجل، انهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال، فيما أعلن تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مراكز رصد الزلازل أنه لم يتم رصد زلزال بهذا الدمار منذ عام 1999. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن 32 هزة ارتدادية وقعت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

قوة الزلزال

وأشارت المعلومات التي قدمتها إدارة الكوارث والطوارئ، إلى أنه حدثت العديد من الهزات الارتدادية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة.

وأوضحت الإدارة أن الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 6.4 درجة حدثت في غازي عنتاب نورداغ عند 4.26 و 6.5 في غازي عنتاب الإصلاح عند 4.36 و 6.6 في غازي عنتاب نورداغ في الساعة 4.28 صباحًا.

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