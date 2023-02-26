لحظات صعبة ومؤثرة لفريق الإنقاذ السعودي في تركيا

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روى رئيس فريق السترات الحمراء في هيئة الهلال الأحمر، فارس المطيري، أبرز اللحظات المؤثرة التي عاشها فريق الإنقاذ خلال مساعدتهم المتضررين من الزلزال في تركيا.
فيديو | رئيس فريق السترات الحمراء في هيئة الهلال الأحمر فارس المطيري: كانت العوائل خلفنا والجميع يترقب أصوات الناجين والصمت كان يعم المكان بحثا عن بصيص أمل#الراصد pic.twitter.com/EswdvGNQ8v
— الراصد (@alraasd) February 26, 2023
ولفت المطيري، خلال لقاء له مع برنامج الراصد، إلى أن من بين المواقف الصعبة نظرات العائلات خلفهم وترقبهم لسماع أصوات الناجين، مضيفًا: الصمت كان يعم المكان بحثًا عن بصيص أمل.
وتابع: كان الأمل يقل يومًا يعد يوم، لكن كان هناك بصيص أمل، ومع سماع أي صوت الكل يصمت حتى يسمعوا صوت أحد أفراد أسرتهم تحت الأنقاض.
فيديو | اختصاصي طب الطوارئ أحمد العودة يتحدث لـ #الراصد عن قصة طفل كان يصل إليهم صوته من تحت الأنقاض ولم يتمكنوا من الوصول إليه إلا في اليوم الثاني pic.twitter.com/YT4plFnxUt
— الراصد (@alraasd) February 26, 2023
وتحدث اختصاصي طب الطوارئ عن قصة طفل كان يصل إليهم صوته من تحت الأنقاض ولم يتمكنوا من الوصول إليه إلا في اليوم الثاني، حيث قال: كان في شخص بعد ما باشرنا حالته وكان يحكي لنا طبعًا عن القصة كان يتحدث إن كان في ابنه الكبير كان يسمعون صوته.
واستطرد: المحزن إن الابن كان محتجزًا في الداخل ويسمعون صوته، وغير قادرين على إنقاذه، بالرغم من المعدات المتواجدة مع الفريق، مشيرًا إلى أنها كانت عمارة سكنية كاملة منهارة.
وتابع: كان يقول إنه يشعر بالبرد على الرغم من أن الجو كان دافئًا وقتها، لكنه كان يقول إنه بردان ولا يشعر بأطرافه، مضيفًا: المنقذ يقول فجأة كنا نحاول نتكلم معه، وفي اليوم الثاني حاولنا إنقاذه لكن للأسف كان متوفًى وقتها.