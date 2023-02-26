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من بينها حديث طفل من تحت الأنقاض

لحظات صعبة ومؤثرة لفريق الإنقاذ السعودي في تركيا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
لحظات صعبة ومؤثرة لفريق الإنقاذ السعودي في تركيا
المواطن - فريق التحرير

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روى رئيس فريق السترات الحمراء في هيئة الهلال الأحمر، فارس المطيري، أبرز اللحظات المؤثرة التي عاشها فريق الإنقاذ خلال مساعدتهم المتضررين من الزلزال في تركيا.

ولفت المطيري، خلال لقاء له مع برنامج الراصد، إلى أن من بين المواقف الصعبة نظرات العائلات خلفهم وترقبهم لسماع أصوات الناجين، مضيفًا: الصمت كان يعم المكان بحثًا عن بصيص أمل.

بصيص أمل

وتابع: كان الأمل يقل يومًا يعد يوم، لكن كان هناك بصيص أمل، ومع سماع أي صوت الكل يصمت حتى يسمعوا صوت أحد أفراد أسرتهم تحت الأنقاض.

وتحدث اختصاصي طب الطوارئ عن قصة طفل كان يصل إليهم صوته من تحت الأنقاض ولم يتمكنوا من الوصول إليه إلا في اليوم الثاني، حيث قال: كان في شخص بعد ما باشرنا حالته وكان يحكي لنا طبعًا عن القصة كان يتحدث إن كان في ابنه الكبير كان يسمعون صوته.

واستطرد: المحزن إن الابن كان محتجزًا في الداخل ويسمعون صوته، وغير قادرين على إنقاذه، بالرغم من المعدات المتواجدة مع الفريق، مشيرًا إلى أنها كانت عمارة سكنية كاملة منهارة.

وتابع: كان يقول إنه يشعر بالبرد على الرغم من أن الجو كان دافئًا وقتها، لكنه كان يقول إنه بردان ولا يشعر بأطرافه، مضيفًا: المنقذ يقول فجأة كنا نحاول نتكلم معه، وفي اليوم الثاني حاولنا إنقاذه لكن للأسف كان متوفًى وقتها.

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