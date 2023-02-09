لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة

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أظهر مقطع فيديو متداول لقطات صعبة توثق استخراج طفل في سنوات حياته الأولى من أسفل أنقاض منزله الذي دمر بفعل الزلزال في تركيا.
مشهد يحبس الأنفاس.. رجل إنقاذ جزائري يهدئ روع طفل تحت الأنقاض ويخرجه من وضعية مستحيلة وسط دموع وفرحة عارمة#زلزال_سوريا_تركيا#زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #العربية pic.twitter.com/mf4LjXnN2kقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) February 9, 2023
وبحسب الفيديو الذي نشرته الحماية المدنية الجزائرية عبر فيسبوك، شوهد رجل إنقاذ جزائري يهدئ روع طفل تحت الأنقاض ويخرجه من وضعية مستحيلة وسط دموع وفرحة عارمة.
وبحسب الفيديو، ظل رجل إنقاذ جزائري ينادي على الطفل ليوقظه ويبقيه حيًّا فيصرخ الطفل باكيًا في مشهد يحبس الأنفاس.
وظل رجل الإنقاذ الجزائري يحاول بالمعدات الخفيفة حتى تمكن في النهاية من استخراج الطفل من وضعية شبه مستحيلة.