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عثر الفريق التطوعي على الطفل بالصدفة

لحظات مؤثرة للقاء رضيع سوري بوالده

2023-02-10 الساعة 1:10
لحظات مؤثرة للقاء رضيع سوري بوالده
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق ملهم التطوعي، الذي ينشط في الأعمال الإغاثية شمال سوريا، من العثور على والد الطفل، الذي ظهر في مقطع مصور قبل أيام، ولقي تفاعلًا عالميًّا، بعد انتشاله من تحت ركام أحد المباني الذي تضرر بفعل الزلزال.

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لم شمل الطفل بوالده

وقال الفريق في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بفضل الله، تم العثور على والد الطفل الذي تفاعل وتعاطف معه الجميع. شكرًا لكل مَن قدم دعوةً صادقة للمتضررين والمصابين”، مرفقًا إحداهن للطفل بعد أن تسلمه والده، وبدا عليه التحسن، عقب ظهوره في المقطع السابق، متعرضًا لبعض الإصابات ويعاني من الإعياء.

ولقي المقطع الذي انتشر للطفل، تفاعلًا واسعًا، واكتسب تعاطفًا على مستوى عالمي، وبدا فيه يتناول قطعةً من الموز، لمواجهة الجوع الذي أصابه بعد الحادثة.

تفاصيل العثور عليه

ولعب الحظ دورًا كبيرًا في العثور عليه، إذ كانت الصدفة هي الدليل الوحيد للفريق التطوعي، الذي كان يعمل على توزيع بعض المواد الإغاثية على مقربة منه، وسمع أعضاؤه أنين الطفل تحت الأنقاض، وتمكنوا من انتشاله، وكُتب له حينها عمر جديد، بعد أن كاد يغادر الحياة، ضحيةَ ركام مبنى نُسف رأسًا على عقب، جراء الزلزال العنيف، الذي أصاب أطرافًا من سوريا بجانب تركيا وخلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

 

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