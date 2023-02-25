لحظات وصول الطفل السوري تلبية لدعوة تركي آل الشيخ

وصل الطفل السوري الذي تمنى مقابلة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو إلى الرياض، بعد تلقيه دعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

بعد ظهوره في مقطع متداول متمنيا مشاهدة #رونالدو في الملعب..

لحظات وصول الطفل السوري إلى #السعودية عقب تكفل رئيس هيئة الترفيه @Turki_alalshikh باستضافته رفقة أسرته pic.twitter.com/5cZvFC9Rfw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 24, 2023

فرحة الطفل السوري

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات وصول الطفل السوري إلى المملكة بصحبة والدته وشقيقته، عقب دعوة معالي المستشار، للطفل اليتيم السوري ووالدته لحضور إحدى مباريات نادي النصر ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الطفل عبر مقطع الفيديو المتداول: “شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة، الله يحقق لك كل شئ تتمناه، ما مصدق اني جيت على السعودية”.

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك… يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

كريستيانو رونالدو

وظهر طفل سوري عانت منطقته من الزلزال الشديد الذي ضرب شمال غربي سوريا منذ 10 أيام في أحد المقاطع قائلًا: “أنا يتيم الأب ووالدتي تعيش معي، أُدعى ربيع كنت أحضر المياه لها وتفاجأت بوجودكم، أتمنى مقابلة رونالدو ورؤيته في الملعب”.

ورد تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلًا: “يا ولدي أبشر، أهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كان انضم إلى نادي النصر في مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.