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يريد مقابلة لاعب النصر كريستيانو رونالدو

لحظات وصول الطفل السوري تلبية لدعوة تركي آل الشيخ

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
لحظات وصول الطفل السوري تلبية لدعوة تركي آل الشيخ
المواطن - فريق التحرير

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وصل الطفل السوري الذي تمنى مقابلة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو إلى الرياض، بعد تلقيه دعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

فرحة الطفل السوري

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات وصول الطفل السوري إلى المملكة بصحبة والدته وشقيقته، عقب دعوة معالي المستشار، للطفل اليتيم السوري ووالدته لحضور إحدى مباريات نادي النصر ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الطفل عبر مقطع الفيديو المتداول: “شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة، الله يحقق لك كل شئ تتمناه، ما مصدق اني جيت على السعودية”.

كريستيانو رونالدو

وظهر طفل سوري عانت منطقته من الزلزال الشديد الذي ضرب شمال غربي سوريا منذ 10 أيام في أحد المقاطع قائلًا: “أنا يتيم الأب ووالدتي تعيش معي، أُدعى ربيع كنت أحضر المياه لها وتفاجأت بوجودكم، أتمنى مقابلة رونالدو ورؤيته في الملعب”.

ورد تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلًا: “يا ولدي أبشر، أهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كان انضم إلى نادي النصر في مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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