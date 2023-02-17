لحظة إطلاق عناصر طالبان النار على مركز شرطة كراتشي في باكستان

كشفت وسائل إعلام محلية بأن مسلحين هاجموا مركز الشرطة في كراتشي في باكستان، اليوم الجمعة.

أطلقوا عدة رصاصات

وأفاد مسؤولو الشرطة أن مسلحين مشتبه بهم وأعدادهم غير معروفة في الوقت الحالي، أطلقوا عدة رصاصات على المركز الرئيسي المجاور لمخفر سادار، بحسب موقع Geo Tv.

وأضافوا أنه ما لا يقل عن 8-10 إرهابيين يتواجدون داخل مكتب الشرطة، مع استمرار تبادل إطلاق النار على الرغم من مرور أكثر من نصف ساعة. وتداول مرتادو تويتر لقطات قيل إنها للحظة تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمسلحين.

وأسفر الهجوم على مركز الشرطة عن قتيلين و 3 إصابات على الأقل، فيما أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم