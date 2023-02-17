Icon

النصر يستعيد صدارة دوري روشن بفوز صعب أمام التعاون Icon لقطات لأسرة تركية تنجو من الزلزال بفضل الببغاء Icon انفجار أسطوانة غاز يُصيب 4 أشخاص بحفر الباطن Icon لحظة إطلاق عناصر طالبان النار على مركز شرطة كراتشي في باكستان Icon اختراق موقع الـFBI وسط تحذيرات أمريكية من هجمات القراصنة Icon وزير التجارة: إعلان نظام حماية المستهلك خلال 8 أشهر Icon السديس يوجه منسوبي الرئاسة عبر اللاسلكي لخدمة ضيوف الرحمن Icon كريستيانو رونالدو يُحيي والدته في المدرجات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة Icon فيديو مؤلم .. اختطاف طفلتين وقتلهما في توك توك بالعراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أسفر الهجوم عن قتيلين و 3 إصابات على الأقل

لحظة إطلاق عناصر طالبان النار على مركز شرطة كراتشي في باكستان

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
لحظة إطلاق عناصر طالبان النار على مركز شرطة كراتشي في باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام محلية بأن مسلحين هاجموا مركز الشرطة في كراتشي في باكستان، اليوم الجمعة.

أطلقوا عدة رصاصات

وأفاد مسؤولو الشرطة أن مسلحين مشتبه بهم وأعدادهم غير معروفة في الوقت الحالي، أطلقوا عدة رصاصات على المركز الرئيسي المجاور لمخفر سادار، بحسب موقع Geo Tv.

قد يهمّك أيضاً
Img

ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام

Img

إنشاء مدينة لوجستية إنسانية في السعودية قريبًا

وأضافوا أنه ما لا يقل عن 8-10 إرهابيين يتواجدون داخل مكتب الشرطة، مع استمرار تبادل إطلاق النار على الرغم من مرور أكثر من نصف ساعة. وتداول مرتادو تويتر لقطات قيل إنها للحظة تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمسلحين.

وأسفر الهجوم على مركز الشرطة عن قتيلين و 3 إصابات على الأقل، فيما أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب