Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أيادي الخير ممتدة للأشقاء

لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا
المواطن-فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو قيام فرق الإنقاذ السعودية بإسعاف فتاة مصابة في غازي عنتاب بتركيا، وقد أظهر قيام مجموعة من السعوديات والسعوديين بمحاولة إسعاف الفتاة التي أصيبت نتيجة للزلزال المدمر.

ويشارك فريق إنقاذ سعودي في عملية البحث عن ناجين وإسعاف المصابين في تركيا.

وصول الطائرة الإغاثية الـ 7

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة قد وصلت مطار غازي عنتاب، فجر اليوم الاثنين، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي.

لحظة إنقاذ فريق سعودي لفتاة مصابة في غازي عنتاب بتركيا

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم