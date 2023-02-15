لحظة إنقاذ سيدة بعد 204 ساعات تحت الأنقاض

تمكنت الفرق الإغاثية بولاية هطاي، جنوب تركيا، من إنقاذ سيدة أجنبية بعد مكوثها 204 ساعات تحت الأنقاض.

نقلت للمستشفى

ونقلت عربات الإسعاف السيدة إلى المستشفى على الفور وفق وكالة الأناضول للأنباء.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​