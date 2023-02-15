لحظة إنقاذ سيدة بعد 204 ساعات تحت الأنقاض باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة ضد البايرن في فرنسا سيدة بريطانية خسرت 100 كيلو من وزنها خلال 18 شهرًا تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تقترب من 400 مليون ريال فوز ثمين لـ ميلان ضد توتنهام لقطات لإنقاذ مسنّة تركية من تحت أنقاض أديامان بعد 212 ساعة لقطات لـ نيزك ساطع في سماء جدة السعودية رهف همزة وصل بين فرق الإغاثة ومتضرري الزلزال توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة تغريم شركة بعد سقوط عاملين بوعاء خلط الشوكولاتة وتعرضهما للخطر
تمكنت الفرق الإغاثية بولاية هطاي، جنوب تركيا، من إنقاذ سيدة أجنبية بعد مكوثها 204 ساعات تحت الأنقاض.
إنقاذ سيدة أجنبية بعد 204 ساعات على مكوثها تحت أنقاض مبنى دمره #الزلزال بولاية #هطاي جنوبي #تركيا pic.twitter.com/scef8IkVXQقد يهمّك أيضاً
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023
ونقلت عربات الإسعاف السيدة إلى المستشفى على الفور وفق وكالة الأناضول للأنباء.
وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.