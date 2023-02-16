لحظة إنقاذ شابة وامرأة في تركيا بعد 11 يومًا على الزلزال

نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ شابة تركية تبلغ 17 عامًا وامرأة في العشرينات من عمرها من تحت الأنقاض في تركيا الخميس بعد 11 يومًا على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير، بقوة 7,8 درجات.

واحدة من ناجين

ألينا أولمز، واحدة من ناجين قلائل لا يزال يتم العثور عليهم تحت الأنقاض على الرغم من البرد وعنف الزلزال الذي أودى بأكثر من 36 ألف شخص في تركيا.

ودُفنت الفتاة تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه في كهرمان مرعش جنوب تركيا طوال 248 ساعة، قبل إنقاذها.

وقال أحد عمّال الإغاثة: إنها كانت واعية أثناء إنقاذها وتمكنت من إغلاق وفتح عينيها بناء على تعليمات الفرق الطبية.

وقَبَّل عمها المتطوعين الذين أنقذوها واحدًا تلو آخر. وقال إسماعيل وهو عامل إغاثة: “نحن سعداء جدًّا. رؤية فرحة العائلة أمر لا مثيل له”.

وذكر تلفزيون “إن تي في” في وقت لاحق أن نسليهان كيليتش، وهي في العشرينات من عمرها، تم إنقاذها بعد 258 ساعة من الهزة الأولى في المدينة نفسها.