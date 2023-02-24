لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر بالعراق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بفيديو يوثق إنقاذ شاب حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر الأول في مدينة الموصل شمال البلاد، في مشهد يحبس الأنفاس.

أوضاع اقتصادية واجتماعية

والجسر الأول، المعروف بالجسر العتيق أو الجسر القديم، هو جسر فوق نهر دجلة يربط بين الساحل الأيمن والأيسر لمدينة الموصل.

ووفقWا لوسائل محلية، دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق إلى انسداد أفق الجيل الشاب، ما رفع من نسب الانتحار.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد كشفت في ديسمبر الماضي نسب الانتحار في العراق خلال السنوات الماضية.

حالات الانتحار

وأفاد عضو المفوضية، علي البياتي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن العراق سجل منذ عام 2003 إلى 2014، 3.6% حالات انتحار لكل 100 ألف نسمة. لكن الأرقام ارتفعت بعد 2014 إلى 4.2% لكل 100 ألف نسمة. ومن ثم تقلص العدد إلى أن وصل 3.8% في عام 2019، ثم ارتفعت النسبة من جديد نتيجة المتغيرات التي حدثت.

كما أضاف أن العراق يسجل سنوياً ما يقارب 600 – 700 حالة انتحار. وحسب المعدلات العالمية، كل حالة يقابلها محاولتا انتحار فاشلة.

كذلك لفت إلى أن الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية قد تدفع المواطنين للانتحار”، مبيناً أنه “في ظل الأزمات الحالية التي يعيشها العراق نعتقد أن نسب حالات الانتحار ارتفعت بشكل مخيف”.