Icon

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon بطل الشتاء يحفز النصر للتتويج الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تمكن الأهالي من إخراجهما بمعجزة

لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما

2023-02-06 الساعة 3:46
لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تساوى آلاف البشر بالركام تحت الأنقاض بعدما ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، ووسط الحديد والخرسانات المتشابكة والحطام يكاد يكون من المستحيل أن ينجو أحدهم.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

Img

ضبط 365 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

ومع ذلك، تمكن مجموعة من الأفراد من انتشال شقيقين من تحت الأنقاض بمعجزة، ووثق مقطع فيديو لحظة الفرحة العارمة من ذويهما وجيرانهما والمتواجدين من حولهما حيث امتزجت الأدعية والابتهالات بدموع الفرح من النجاة.

كما خرج معهما أيضًا من تحت الأنقاض ناجون آخرون، ومن غير المعروف ما صلتهما بهما، ومن اللافت أن أحدًا منهم لم يصب بأي إصابة خطيرة.

لحظة استخراج شقيقين من تحت الأنقاض وسط فرحة عارمة من ذويهما

زلزال تركيا وسوريا

تعرضت تركيا لزلزال ثانٍ ضخم بقوة 7.5 ريختر بعد ساعات من وقوع الأول الذي جاء بقوة 7.8 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في المنطقة وإصابة آلاف آخرين.

وتتزايد المخاوف بشأن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض حيث استنفر الآلاف من عمال الإنقاذ؛ بحثًا عن ناجين وسط الأكوام العملاقة من الخرسانة والحديد.

وشعرت العديد من الدول بالهزات الارتدادية مثل مصر ولبنان وجزيرة قبرص، في حين أصدرت السلطات في إيطاليا تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية، تسونامي، قد تحدث لفترة وجيزة.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وارتفعت حصيلة عدد ضحايا الزلزال إلى 1400 قتيلًا و5383 مصابًا، وانهيار أكثر من 2818 مبنى من جراء الزلزال.

في غضون ذلك، قُتل ما لا يقل عن 326 شخصًا وجُرح حوالي 1042 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، معظم الضحايا في حلب واللاذقية وطرطوس وحماة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة