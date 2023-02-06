لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما

تساوى آلاف البشر بالركام تحت الأنقاض بعدما ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، ووسط الحديد والخرسانات المتشابكة والحطام يكاد يكون من المستحيل أن ينجو أحدهم.

ومع ذلك، تمكن مجموعة من الأفراد من انتشال شقيقين من تحت الأنقاض بمعجزة، ووثق مقطع فيديو لحظة الفرحة العارمة من ذويهما وجيرانهما والمتواجدين من حولهما حيث امتزجت الأدعية والابتهالات بدموع الفرح من النجاة.

كما خرج معهما أيضًا من تحت الأنقاض ناجون آخرون، ومن غير المعروف ما صلتهما بهما، ومن اللافت أن أحدًا منهم لم يصب بأي إصابة خطيرة.

زلزال تركيا وسوريا

تعرضت تركيا لزلزال ثانٍ ضخم بقوة 7.5 ريختر بعد ساعات من وقوع الأول الذي جاء بقوة 7.8 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في المنطقة وإصابة آلاف آخرين.

وتتزايد المخاوف بشأن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض حيث استنفر الآلاف من عمال الإنقاذ؛ بحثًا عن ناجين وسط الأكوام العملاقة من الخرسانة والحديد.

وشعرت العديد من الدول بالهزات الارتدادية مثل مصر ولبنان وجزيرة قبرص، في حين أصدرت السلطات في إيطاليا تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية، تسونامي، قد تحدث لفترة وجيزة.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وارتفعت حصيلة عدد ضحايا الزلزال إلى 1400 قتيلًا و5383 مصابًا، وانهيار أكثر من 2818 مبنى من جراء الزلزال.

في غضون ذلك، قُتل ما لا يقل عن 326 شخصًا وجُرح حوالي 1042 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، معظم الضحايا في حلب واللاذقية وطرطوس وحماة.