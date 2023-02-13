لحظة إنقاذ طفلة عمرها 4 سنوات قضت 178 ساعة تحت الأنقاض

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال طفلة عمرها 4 سنوات من تحت الأنقاض في تركيا وذلك بعد مرور 178 ساعة، فيما يعد معجزة بكل المقاييس، حيث يتضاءل الأمل بالعثور على ناجين بعد هذه المدة.

وعلى الرغم من احتمالية توقف عمليات الإنقاذ بعد مرور 8 أيام على زلزال شرق المتوسط، فإنه يتم انتشال بعض الناجين بين الحين والآخر.

وبحسب شبكة TRT التركية، فقد أعلن وزير النقل التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إنقاذ الفتاة صاحبة الأربعة أعوام من تحت الأنقاض في منطقة أديامان التركية.

استمرار عمليات الإنقاذ

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت قبل ذلك من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي التركية بعد 176 ساعة تحت الأنقاض، حيث أفادت وكالة أنباء الأناضول أنه بعد سباق مع الزمن، نجحت فرق الإنقاذ، اليوم الاثنين، في إنقاذ السيدة سراب دونماز من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بالولاية.

مضيفة أنه تم نقل سراب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح.

وقبل ذلك تم إنقاذ رجل تركي بعد مرور 160 ساعة من الزلزال المدمر من قِبل فرقة الطوارئ الروسية، واستمرت عملية الإنقاذ أكثر من 4 ساعات.

ارتفاع حصيلة القتلى

وصُنف زلزال شرق المتوسط بأنه الخامس فتكًا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى نحو 37 ألف قتيل، بحسب إحصائيات غير نهائية لأعداد القتلى في تركيا وسوريا.

وفي تركيا ارتفع عدد القتلى إلى 31,643 شخصًا، وإجلاء 147,934 شخصًا من المناطق المنكوبة، وفي سوريا ارتفعت حصيلة الضحايا في عمومها إلى نحو 8,5 ألف قتيل.