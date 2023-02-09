لحظة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص أسفل منزل منهار بتركيا

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وثق مقطع فيديو متداول، نجاح فريق الإنقاذ الصيني وفريق البحث التابع للجيش التركي في إنقاذ عائلة مكونة من 5 أشخاص في منزل منهار في مدينة بيليم.
وبحسب موقع جلوبال تايمز الصيني، فإن العائلة مكونة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال.
وسجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر اليوم الخميس.
وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.