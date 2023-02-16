لحظة إنقاذ فتاة من بين أنقاض تركيا بعد 248 ساعة سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ليتوانيا أومتيتي يعود لحسابات نادي برشلونة آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى الصحف المبادرة بصناعة جيل جديد من الإعلاميين الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة سيبايوس يُعلق على فارق النقاط مع برشلونة بالدوري الإسباني ولي العهد يعلن تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً بالرياض الزعاق: رمضان هذا العام 29 يوماً وعيد الفطر 21 إبريل والد التوأم السيامي اليمني يصر على تقبيل رأس الربيعة
رصد فيديو عملية إنقاذ فتاة من تحت أنقاض مبنى منهار في جنوب وسط تركيا، اليوم الخميس، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، ووسط تضاؤل آمال العثور على ناجين.
#Kahramanmaraş’ta 248. saatte enkazdan bir yaralı çıkarıldı. pic.twitter.com/DazvP3ZSv8قد يهمّك أيضاً
— FOX HABER (@FOXhaber) February 16, 2023
أخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفًا في تركيا وسوريا.
وأكدت قناة تي.آر.تي، نبأ إنقاذ الفتاة اليوم الخميس، فيما ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 42 ألفًا.
وشهدت المنطقة أكثر من 4300 هزة ارتدادية منذ لحظة الزلزال الأول، وفي سياق متصل زار وفد من الأمم المتحدة سوريا لتفقد أضرار الزلزال في شمال غرب البلاد للمرة الأولى.
ووصفت منظمة الصحة العالمية، تركيا بأنها شهدت أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن.