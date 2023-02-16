لحظة إنقاذ فتاة من بين أنقاض تركيا بعد 248 ساعة

رصد فيديو عملية إنقاذ فتاة من تحت أنقاض مبنى منهار في جنوب وسط تركيا، اليوم الخميس، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، ووسط تضاؤل آمال العثور على ناجين.

لحظة الإنقاذ

أخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفًا في تركيا وسوريا.

وأكدت قناة تي.آر.تي، نبأ إنقاذ الفتاة اليوم الخميس، فيما ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 42 ألفًا.

أسوأ كارثة

وشهدت المنطقة أكثر من 4300 هزة ارتدادية منذ لحظة الزلزال الأول، وفي سياق متصل زار وفد من الأمم المتحدة سوريا لتفقد أضرار الزلزال في شمال غرب البلاد للمرة الأولى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، تركيا بأنها شهدت أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن.