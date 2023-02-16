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وسط تضاؤل آمال العثور على ناجين

لحظة إنقاذ فتاة من بين أنقاض تركيا بعد 248 ساعة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
لحظة إنقاذ فتاة من بين أنقاض تركيا بعد 248 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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رصد فيديو عملية إنقاذ فتاة من تحت أنقاض مبنى منهار في جنوب وسط تركيا، اليوم الخميس، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، ووسط تضاؤل آمال العثور على ناجين.

لحظة الإنقاذ

أخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفًا في تركيا وسوريا.

وأكدت قناة تي.آر.تي، نبأ إنقاذ الفتاة اليوم الخميس، فيما ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 42 ألفًا.

أسوأ كارثة

وشهدت المنطقة أكثر من 4300 هزة ارتدادية منذ لحظة الزلزال الأول، وفي سياق متصل زار وفد من الأمم المتحدة سوريا لتفقد أضرار الزلزال في شمال غرب البلاد للمرة الأولى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، تركيا بأنها شهدت أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن.

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