لحظة احتراق شاحنة داخل نفق حيوي بالجزائر

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كشفت وسائل إعلام جزائرية، عن تعطل حركة المرور داخل نفق بوزقزة في الطريق السيار “شرق غرب” بولاية بومرداس، بسبب حريق شاحنة.
ووفقًا لمنشور مصالح الدرك الوطني بالجزائر، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد تم تسجيل احتراق شاحنة بالطريق السيار شرق غرب” بالضبط عند مدخل النفق الأول ببلدية بوزقزة اتجاه الجزائر، وتم تحويل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق.
وأفادت مصالح الدرك الوطني أن حركة السير متوقفة لعدة كيلومترات، ووصل الازدحام المروري حتى محول عجيبة اتجاه الجزائر.