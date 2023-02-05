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انفجرت الإطارات أثناء الإقلاع

لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة تقل 321 شخصًا

2023-02-05 الساعة 5:43
لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة تقل 321 شخصًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اشتعلت النيران في محرك طائرة سياحية كانت تقل 321 شخصًا في تايلاند، حيث انفجرت إطاراتها أثناء إقلاعها، مما أدى إلى إعلان الطوارئ وإلغاء الرحلة.

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وتم إنزال 309 ركاب و12 من أفراد الطاقم من على متن الطائرة السياحية الروسية في تايلاند، واضطروا إلى انتظار طائرة جديدة.

وقد وثقت صور ولقطات لحظة تعرض طائرة بوينغ 767-306ER لحريق مفاجئ، وكانت هناك تقارير عن سماع دوي قوي أثناء الإقلاع، قبل أن تشتعل النيران من على الجانب الأيمن من الطائرة.

العقوبات الغربية السبب

وأرجعت التقارير أن الحادث وقع بسبب أن الطائرات قديمة ودون صيانة مناسبة بسبب العقوبات الغربية الصارمة نتيجة اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت هذه الطائرة البالغة 26 عامًا والتي تديرها شركة Azur Air في طريقها من مطار بوكيت الدولي إلى موسكو عندما تعرضت للحادث.

لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة تقل 321 شخصًا (2)

وقال مسؤول كبير في مجال الطيران الروسي، إن الطائرات الغربية الصنع يمكن استخدامها حتى عام 2030.

وتابع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، ألكسندر نيرادكو:  أنا واثق من أن الطيران لم يصبح أكثر خطورة، وليس للحادث علاقة بوجود أو عدم وجود قطع غيار أصلية.

تعويض الركاب

وقال بيان صادر عن شركة الطيران الروسية: بدأ المتخصصون الفنيون في الخطوط الجوية العمل بالفعل لإزالة الأعطال، وسيتم تزويد ركاب الرحلة ZF-3604 بفندق ووجبات ساخنة ومشروبات غازية أثناء انتظار المغادرة إلى موسكو.

وقال أحد الركاب: في البداية كان الإقلاع طبيعياً، لكن بعد ذلك سُمع صوت طقطقة، وعندما غادر الركاب الطائرة، كان من الواضح أن جهاز هبوط الطائرة قد تضرر.

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