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بعد مباراة الفريقين أول أمس في دوري أبطال إفريقيا

لحظة اعتداء أحد منسوبي الهلال السوداني على حارس الأهلي المصري

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
لحظة اعتداء أحد منسوبي الهلال السوداني على حارس الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء أحد منسوبي الجهاز الفني بالفريق الكروي الأول بنادي الهلال السوداني على المصري علي لطفي حارس النادي الأهلي المصري بعد مباراة الفريقين أول أمس السبت في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تصرف يُغضب جماهير الأهلي المصري

وظهر علي لطفي في الفيديو وهو يتعرض للكمة في الوجه من قبل أحد منسوبي نادي الهلال السوداني في مشهد أثار غضب جمهور الأهلي الذي طالب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب برفع شكوى ضد الفريق السوداني حتى يحصل على عقوبة مناسبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وكان الهلال هزم الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبيو من ركلة حرة مباشرة.

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