لحظة اعتقال رجل حاول خطف طفل ناجٍ من الزلزال بتركيا

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لاعتقال رجل في محافظة هاتاي التركية، الخميس، بينما كان يحاول سرقة طفل من مستشفى، مستغلًّا الفوضى الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد.

التفاصيل

وفي التفاصيل، قدّم الرجل البالغ 55 عامًا والقادم من أنقرة، نفسه على أنه مسؤول في شرطة مدينة سمعان داغ، وطالب بطفل ذاكرًا اسمه، وفق ما أفادت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية.

وفي فيديو مدته 20 ثانية نشرته الوكالة التركية وأعادت بثّه قنوات التلفزة المحلية، يتقدم رجل يرتدي سترة داكنة اللون ويبدو متوترًا، إلى مكتب الاستقبال في مستشفى ويطلب طفلًا، ثم يعلو الصراخ لطلب النجدة، ويتم توقيف الرجل بعدها وتكبيل يديه.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن موظف المستشفى لاحظ أن بطاقة الشرطة التي قدمها الرجل له، مزوّرة لذلك اتصل بالشرطة.

بطاقات مزورة

ووجدت الشرطة مع المشتبه به بطاقات شرطة وجيش مزوّرة بالإضافة إلى كمية من الذهب ومبالغ مالية بالليرة التركية والدولار واليورو تصل قيمتها الإجمالية إلى 6200 دولار، بحسب الوكالة التي لم تعط أي معلومات عن الطفل.

وعُثر في سيارة الرجل على سلاح مع مشطين و42 طلقة، وفقًا لقناة إن تي في الخاصة.