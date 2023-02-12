لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني

رصدت كاميرات مراقبة لحظة اعتقال مقاول بناء تركي بعد محاولته الهرب عبر مطار إسطنبول إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في ولاية هطاي جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

انهيار المجمع السكني

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن محمد يشار جوشكون هو مقاول البناء الذي بنى مجمع “رينيسانس ريزيدنس” السكني الذي يضمّ 250 شقة، والتي انهارت بالكامل جراء الزلزال بولاية هاطاي جنوب شرقي تركيا، وقد حاول المقاول مغادرة البلاد ومعه مبلغ مالي.

من جانبه، فتح مكتب المدعي العام التركي تحقيقًا مع جوشكون حول انهيار المجمع السكني.

اعتقالات مستمرة

إلى ذلك، قام مسؤولون أتراك بإصدار أوامر بالقبض على 130 شخصًا يزعم تورطهم في تشييد المباني التي انهارت وسحقت شاغليها، بحسب “أسوشيتد برس”.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت متأخر من مساء السبت، إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصًا يشتبه بأنهم مسؤولون عن المباني المنهارة.

من جهتها صرحت الحكومة التركية بأن هناك نحو 8 آلاف مبنى في 10 مدن تركية متضررة من الزلزال إلى إزالة عاجلة، وهي المدن التي ضربها الزلزال المدمر الاثنين الماضي، والتي وصل عدد الضحايا فيها إلى أكثر من 20 ألف قتيل، بحسب ما أفادت “العربية”.