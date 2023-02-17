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صاحب المحل كشف حجم الأضرار التي لحقت به

لحظة اقتحام سيارة أحد المحلات التجارية في حائل

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
لحظة اقتحام سيارة أحد المحلات التجارية في حائل
المواطن - فريق التحرير

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اقتحمت سيدة بسيارتها أحد المحلات التجارية في سوق الجامعيين بحائل، فيما كشف صاحب المحل حجم الأضرار التي لحقت به جراء الحادث.

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة الاقتحام، حيث ظهرت سيارة بيضاء اللون واتجهت نحو أحد المحال التجارية بسرعة دون توقف.

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حجم الأضرار

وبين الفيديو الذي وثقه صاحب المحل حجم الأضرار التي لحقت بالمحل وتساقط محتوياته من على الأرفف وتبعثرها على الأرض.

وأشار صاحب المحل إلى عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات، قائلًا: لحسن الحظ عدم تواجد أي زبائن أو أطفال الحمد لله، ودعا الله أن يعوض عليه خسائره المادية.

 

 

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