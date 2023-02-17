بنك التنمية الاجتماعية يتيح التقديم على منتج تمويل الأسرة وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو انطلاق مهرجان العسل الشتوي الأول بمشاركة 36 نحالًا لحظة اقتحام سيارة أحد المحلات التجارية في حائل سقوط يوفنتوس ضد نانت في فخ التعادل إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال
اقتحمت سيدة بسيارتها أحد المحلات التجارية في سوق الجامعيين بحائل، فيما كشف صاحب المحل حجم الأضرار التي لحقت به جراء الحادث.
ووثق مقطع فيديو متداول لحظة الاقتحام، حيث ظهرت سيارة بيضاء اللون واتجهت نحو أحد المحال التجارية بسرعة دون توقف.
وبين الفيديو الذي وثقه صاحب المحل حجم الأضرار التي لحقت بالمحل وتساقط محتوياته من على الأرفف وتبعثرها على الأرض.
وأشار صاحب المحل إلى عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات، قائلًا: لحسن الحظ عدم تواجد أي زبائن أو أطفال الحمد لله، ودعا الله أن يعوض عليه خسائره المادية.