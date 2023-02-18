لحظة الإطاحة بعدد من مرتكبي الجرائم الجنائية

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الجرائم

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية في القصيم، والتي تمثلت في سرقة وسلب المركبات والأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة الإلكترونية من عدة منازل بمواقع مختلفة.

وألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سرقة وسلب، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته 32 كجم من نبات القات المخدر مخبئة في تجاويف مركبة صهريج يقودها بجازان.

اتلاف أجهزة وتكسير أبواب

وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 4 مواطنين قاموا بمحاولة اتلاف جهاز رصد آلي عمدًا في أحد الطرق العامة، كما ضبطت مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع، فضلًا عن استخدام 4 مركبات نقل مسروقة.