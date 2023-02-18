Icon

مسن تركي يروي معركته المذهلة للبقاء حيًا 8 أيام تحت الأنقاض Icon الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس Icon رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش Icon أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها Icon موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا Icon والد المذيع خالد مدخلي في ذمة الله Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ17 Icon بريطانيا تعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا  Icon عضو بفريق الإنقاذ السعودي في تركيا: ألمنا النفسي أصعب من التعب الجسدي Icon مانشستر سيتي يُفرط في النقاط الثلاث أمام نوتنجهام فورست Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
منهم مواطنان ارتكبا حوادث سرقة وسلب

لحظة الإطاحة بعدد من مرتكبي الجرائم الجنائية

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
لحظة الإطاحة بعدد من مرتكبي الجرائم الجنائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الجرائم

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية في القصيم، والتي تمثلت في سرقة وسلب المركبات والأموال والمصوغات الذهبية والأجهزة الإلكترونية من عدة منازل بمواقع مختلفة.

قد يهمّك أيضاً
Img

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل

Img

التعاون بوابة النصر لاستعادة الصدارة

وألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين انتحلا صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سرقة وسلب، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الهندية بحوزته 32 كجم من نبات القات المخدر مخبئة في تجاويف مركبة صهريج يقودها بجازان.

اتلاف أجهزة وتكسير أبواب

وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 4 مواطنين قاموا بمحاولة اتلاف جهاز رصد آلي عمدًا في أحد الطرق العامة، كما ضبطت مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع، فضلًا عن استخدام 4 مركبات نقل مسروقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم