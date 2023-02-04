لحظة الإطاحة بعدد من مرتكبي جرائم السرقة وإطلاق النار بعدة مناطق

كشف الأمن العام، تفاصيل عدد من الجرائم وملابسات القبض على المتورطين بارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.

مشاجرة جماعية

ألقت السلطات في جازان على 3 أشخاص قاموا بمشاجرة جماعية، فيما قام شخصان بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن رجال الأمن في الرياض من القبض على شخص نشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة لرجال الأمن.

إطلاق نار

وضبطت قوات الأمن في الشرقية، خمسة مواطنين ومواطنًا خليجيًا آخر متورطين في إطلاق نار بالطريق العام، واصطدام بشاحنة.

وفي القصيم، قام مواطنان بسرقة أجهزة إلكترونية من مرافق عامة وبيعها عبر منافذ بيع السكراب، فيما ألقي القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز رصد آلي عمدًا بالطريق العام في جازان.

سلاح ناري

وظهر شخص في محتوى مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل سلاحًا ناريًا في أحد أحياء المدينة المنورة، ومن ثم ألقت عليه شرطة المدينة المنورة.