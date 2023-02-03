لحظة الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل في أستوديو الحرمين للسديس

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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في أستوديوهات الرئاسة.
🎥 تقرير مرئي | الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل لمعالي الرئيس العام في استديوهات الرئاسة.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/z97QlvsVGIقد يهمّك أيضاً
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) February 2, 2023
ونشرت رئاسة شؤون الحرمين على الحساب الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو مسجل لتلاوة الشيخ عبدالرحمن السديس.
وفي وقت سابق، أشارت شؤون الحرمين إلى أن تدشين المصحف المرتل غُرة شهر رمضان المبارك 1444هـ.
في وقت سابق، أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.