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لقطة وداع مؤثرة لأطفال الرائد النيادي

لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء
المواطن - هالة عبدالرحمن

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نشرت شركة استكشاف الفضاء الشهيرة سبيس إكس (SpaceX)‏ التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فيديو يوثق لحظة إرسال طاقم فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، فيما انطلقت الرحلة صباح اليوم الاثنين.

الرائد العربي النيادي

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات نشرها الحساب الرسمي لـ “سبيس إكس” عبر تويتر، لتوثيق لحظات تاريخية لأطول رحلة فضاء بتاريخ العرب.

وينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، وذلك في الساعة 10:45 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وينقل مركز محمد بن راشد للفضاء البث المباشر لأطول مهمة عربية إلى الفضاء.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لأي رائد من رواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

إكمال التجهيزات

وانضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ومعه آخر روسي واثنان أيضاً إلى الرحلة، ضمن مهمة طويلة المدى تصل 6 أشهر.

وانطلق الفريق من قاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء على متن المركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور” والتي يحملها الصاروخ “فالكون 9″، ضمن البعثة 69 التابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

لحظة وداع مؤثرة

أتى ذلك بعدما أكمل طاقم المهمة التحضيرات النهائية ليوم الإطلاق، فيما تم الانتهاء من وضع الصاروخ “فالكون 9″، والمركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور” على منصة الإطلاق.

في حين انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وداع مؤثرة للنيادي من قبل أطفاله قبيل الانطلاق، حيث ظهر يركب المركبة بينما لوحوا له مودّعين.

مهمة النيادي

وسيجري النيادي أكثر من 19 تجربة بحثية متقدمة في 10 مجالات مختلفة بالتعاون مع وكالة ناسا وشركاء آخرين.

وقال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في تصريحات سابقة: “لقد تم إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2017، وهذه هي المهمة الثانية لنا والتي ستجعل الإمارات العربية المتحدة الدولة رقم 11 على مستوى العالم التي ترسل رواد فضاء في مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، هناك فريق كبير من مركز محمد بن راشد للفضاء يعمل بجهد من أجل نجاح هذه المهمة”.

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