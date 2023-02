لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء

نشرت شركة استكشاف الفضاء الشهيرة سبيس إكس (SpaceX)‏ التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فيديو يوثق لحظة إرسال طاقم فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، فيما انطلقت الرحلة صباح اليوم الاثنين.

Crew-6 is go for launch pic.twitter.com/WImVdMYmcq

— SpaceX (@SpaceX) February 27, 2023