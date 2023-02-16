لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

أعلنت الشرطة في باكستان ومتحدث باسم السكك الحديد أن انفجارًا قويًا حدث داخل قطار ركاب أثناء تحركه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بشرق البلاد.

لحظة الانفجار

وقال قائد شرطة المنطقة، ميان محبوب، إن الانفجار وقع في منطقة تشيتشاواتني بإقليم البنجاب شرقي البلاد، وأضاف: عناصر الشرطة يسعون لتحديد نوع العبوة المتفجرة التي تسببت في الانفجار بينما كان القطار يتحرك بين كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، ومدينة بيشاور في الشمال الغربي منها.

وقال بابار علي رضا، المتحدث باسم السكك الحديد الباكستانية، إن انفجارًا وقع في قطار ركاب سريع، وأن خبراء يسعون لمعرفة مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، بحسب أر تي.

تمرد بلوشستان

منذ أكثر من عقد تشهد بلوشستان تمردًا منخفضًا انفصاليين عرقيين بلوش يطالبون إما بحكم ذاتي أو بالاستقلال.

وغالبًا ما يستهدفون قطارات الركاب وقوات الأمن في بلوشستان.