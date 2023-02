لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

أعلنت الشرطة في باكستان ومتحدث باسم السكك الحديد أن انفجارًا قويًا حدث داخل قطار ركاب أثناء تحركه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بشرق البلاد.

#Pakistan – An explosion in the Jaffar Express train from Quetta to Peshawar

Reportedly two killed and many injured. pic.twitter.com/ckVVqDwB4C

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ رویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) February 16, 2023