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انفجر بعد لحظات من تشغيله

لحظة انفجار مجفف شعر في محل حلاقة

2023-02-03 الساعة 2:51
لحظة انفجار مجفف شعر في محل حلاقة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو رائج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لحظة انفجار مجفف شعر بداخل أحد صالونات الحلاقة في إحدى الدول الأجنبية لم يتبين اسمها من المقطع.

وأظهر مقطع الفيديو الذي أعاد نشره عدد كبير من المواطنين، العامل في صالون الحلاقة وهو يمسك بـ مجفف الشعر ويبدأ يستخدمه على رأس أحد الزبائن، إلا أنه انفجر بعد لحظات من تشغيله.

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تفاعل وتحذير

وتفاعل الكثير مع مقطع الفيديو، محذرين من استخدام مجفف الشعر، لا سيما الأنواع رديئة التصنيع، حيث قال أحدهم: بعض المنتجات التي تستخدمها محلات الحلاقة المتواضعة قد تكون فاسدة أما منتهية الصلاحية أو تكون مصنّعة بأيدي أشخاص يمتهنون الغش التجاري في التصنيع وتحتوي على مواد سامة أو قابلة للاشتعال كما نراه، ويتم بيعها بأسعار قليلة تتناسب مع ميزانية تلك المحلات مما قد ينتج عنها أضرار جسيمة.

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