لحظة انفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لانفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في بلدة بهطاي.

تطاير ألسنة اللهب

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ظهر الوزير وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأظهر الفيديو، تطاير ألسنة اللهب فجأة، نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالحطب كانت أسفل قدمي المتواجدين الملتفين حولها.