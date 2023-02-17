Icon

إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال Icon لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس Icon توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة Icon مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال Icon طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023 Icon تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون Icon لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا Icon أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم Icon صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في هطاي

لحظة انفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
لحظة انفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لانفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في بلدة بهطاي.

تطاير ألسنة اللهب

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ظهر الوزير وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

Img

إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على البطولة العربية 2023

وأظهر الفيديو، تطاير ألسنة اللهب فجأة، نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالحطب كانت أسفل قدمي المتواجدين الملتفين حولها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...
الرياضة

السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...

الرياضة
السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...
السعودية اليوم

السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...

السعودية اليوم
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...
السعودية اليوم

تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...

السعودية اليوم
فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية
السعودية اليوم

فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية اليوم
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم