لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار أنقاض أحد المباني في ولاية هطاي التركية على فريق للإنقاذ، وجاء ذلك خلال قيامهم بعمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأسمنت والخرسانة.

وفي حين سارع المنقذون بالفرار، إلا أن أحدهم لم يحالفه الحظ، وتحول من منقذ إلى ضحية هو الآخر، ولكن استمر هذا لبعض الوقت فقط قبل أن يتمكن زملاؤه من إنقاذه.

ولا تزال مأساة زلزال تركيا وسوريا متواصلة، فمع مرور الدقائق والساعات ترتفع أعداد الضحايا كما تتضاءل في المقابل فرص النجاة لأولئك المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

وكانت هيئة إدارة الكوارث في تركيا قد أعلنت مساء السبت ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في البلاد إلى 22327، وفي وقت سابق أكد المرصد السوري ارتفاع حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 5200.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا في كل من سوريا وتركيا إلى أكثر من 27500 شخص، بحسب قناة العربية.

ويأتي هذا بينما يستمر رجال الإنقاذ في تركيا بالبحث عن ناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وقد نجحوا بالفعل السبت بإنقاذ عدد صغير من الناجين بعد قضائهم نحو 6 أيام تحت الركام.

توقعات بتجاوز الضحايا 40 ألف قتيل

يأتي هذا بينما أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عن اعتقاده بأن عدد ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا سيتجاوز 40 ألف قتيل.

وأضاف غريفيث: تواجه سوريا وقتًا أكثر صعوبة في التعامل مع تداعيات هذه المأساة بسبب سنوات الحرب.