لحظة انهيار عدة مبان في هاتاي بتركيا جراء الزلزال الأخير

نشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو توثق لحظة انهيار العديد من المباني في ولاية هطاي بسبب الزلزال الأخير بقوة 6.3 درجات، والذي ضرب منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الإثنين، وشعر بها سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.

غبار كثيف

وظهر في الفيديو انهيار المباني والعمارات، مخلفة غبارًا كثيفًا إثر الزلزال الشديد الذي ضرب مدينة هاتاي التركية قبل فترة وجيزة.

وكان مرصد الزلازل الأمريكي، قد كشف عن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب مدينة هاتاي التركية وقال إن عمقه لا يتجاوز 10 أمتار.

فيما قال مركز أبحاث الزلازل في البوسفور إنه تم تسجيل أكثر من 10 توابع منذ الزلزال الأخير في هاتاي بتركيا.

البحث عن عالقين

وبدأت فرق الإنقاذ في عملية البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية بهاتاي التركية، سقطت جراء الزلزال الأخير الذي ضرب الولاية مساء الإثنين.

وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.