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من توابع الزلزال المدمر بتركيا

لحظة انهيار مبنى في مدينة شانلي أورفة التركية

2023-02-06 الساعة 8:43
لحظة انهيار مبنى في مدينة شانلي أورفة التركية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة لحظة انهيار مبنى في مدينة شانلي أورفة التركية إثر الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة مئات الأشخاص مخلفًا خسائر مادية جسيمة.

الزلزال المدمر

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل مئات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.

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ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

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