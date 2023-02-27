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أسفر عن قتل شخص وأصيب 69 آخرين بجروح

لحظة انهيار مزيد من المباني في زلزال تركيا الجديد

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
لحظة انهيار مزيد من المباني في زلزال تركيا الجديد
المواطن- فريق التحرير

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وثقت فيديوهات جديدة الأضرار الذي خلفها الزلزال الجديد في ملاطية، تركيا، اليوم الاثنين، حيث قتل شخص وأصيب 69 آخرين بجروح، وقد أسفر عن في انهيار 22 مبنى على الأقل.

وبذلك تزداد معاناة الأتراك الذين لا يزالون يعانون بالفعل من تبعات الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير الماضي، وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 44 ألفًا.

ووثقت مقاطع فيديو مختلفة، انهيار المباني في ملاطية، وسط مخاوف السكان، الذين حرصوا على التوجه إلى الشوارع سريعًا، بعد أن شاهدوا بأعينهم الكوارث التي حلت بمن سبقوهم، تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الزلازل السابقة.

تحذير حكومي

 وطالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في المدينة، فيما قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أفاد، إنه تم تحديد بعض المباني المنهارة بفعل الزلزال الأخير، وإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة، مؤكدة أن العمل بدأ.

وتحتجز تركيا 184 شخصًا مشتبهًا بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

قوة الزلزال الجديد

وعدل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، قوة الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، الاثنين، إلى 5.2 من 5.7 درجة، لافتًا إلى أنه وقع على عمق 5 كيلومترات، بعد أن قدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال الكبير، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا، بلغت 44,373 شخصًا.

وأوضحت الإدارة أنها سجلت 9990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في ولاية كهرمان مرعش في السادس من الشهر الجاري، مبينة أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت بنحو 21 ألف مبنى مهدم، وأن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

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