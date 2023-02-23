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تم تصويره بواسطة طائرة بدون طيار

لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو انهيار 5 مبانٍ في الزلزال الثاني الذي وقع في ملاطيا التركية، وهي من المناطق التي تضررت بشدة من زلزال تركيا الذي وقع في 6 فبراير الماضي وكان مركزها كهرمان مرعش.

ونشر موقع صحيفة “يني شفق ” التركية مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”  يظهر انهيار 5 مبانٍ في مشهد هوليوودي، تم تصويره بواسطة طائرة بدون طيار التقطت صوراً للدمار وانهيار المباني من الهواء.

ضحايا الزلزال

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتلى زلزال السادس من فبراير بلغ 41156 ومن المتوقع أن يرتفع، في حين انهارت أو تهدمت 385 ألف شقة سكنية.

وفي سوريا، سقط معظم القتلى في الشمال الغربي، حيث قالت الأمم المتحدة إن 4525 لقوا حتفهم. وتسيطر على المنطقة جماعات المعارضة المسلحة التي في حالة حرب مع القوات الموالية للنظام السوري، مما عقد جهود المساعدة.

من جهتها، أفادت حكومة النظام السوري إن 1414 شخصًا لقوا حتفهم جراء الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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