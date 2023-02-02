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على هامش احتفالية ليلة صوت الأرض

لحظة تأثر ابنة طلال مداح بلقاء شبيه والدها

2023-02-02 الساعة 2:23
لحظة تأثر ابنة طلال مداح بلقاء شبيه والدها
المواطن - فريق التحرير

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تأثرت نغم، ابنة طلال مداح، لحظة لقاء مع شخص يشبه والدها، يدعى محمد الزهراني، وذلك على هامش ليلة صوت الأرض، التي استضافها مسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد سيتي.

لحظة مؤثرة

وأظهر الفيديو نغم وهي في حالة تأثر ودهشة من نسبة الشبه الكبيرة مع شبيه والدها الذي اقترب منها وصافحها وسأل عن حالها.

وقالت نغم، وهي سعيدة بلقاء هذا الشخص، إنه يشبه والدها لحد كبير، مشيرة إلى أن الاختلاف فقط في العيون.

شبيه طلال مداح

وتمت الاستعانة بشبيه الفنان طلال مداح، في حفل ليلة صوت الأرض وكان جالسًا على الكرسي بالمسرح وظن البعض أن الشخصية 3D بسبب نسبة الشبه الكبيرة مع الراحل.

وتُعد ليلة صوت الأرض واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنانًا وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي؛ للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح.

ليلة صوت الأرض

وتأتي هذه الليلة بعد مبادرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل شيخ، بتغريدة أطلقها عبر حسابه على تويتر، تضمنت دعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي للمشاركة في ليلة تكريم طلال تحت عنوان ليلة صوت الأرض.

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