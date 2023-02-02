لحظة تأثر ابنة طلال مداح بلقاء شبيه والدها

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تأثرت نغم، ابنة طلال مداح، لحظة لقاء مع شخص يشبه والدها، يدعى محمد الزهراني، وذلك على هامش ليلة صوت الأرض، التي استضافها مسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد سيتي.
نغم بنت طلال مداح مع شبيه والدها pic.twitter.com/bWSt9szAsiقد يهمّك أيضاً
— Trend pase (@trend_pase) February 2, 2023
وأظهر الفيديو نغم وهي في حالة تأثر ودهشة من نسبة الشبه الكبيرة مع شبيه والدها الذي اقترب منها وصافحها وسأل عن حالها.
وقالت نغم، وهي سعيدة بلقاء هذا الشخص، إنه يشبه والدها لحد كبير، مشيرة إلى أن الاختلاف فقط في العيون.
وتمت الاستعانة بشبيه الفنان طلال مداح، في حفل ليلة صوت الأرض وكان جالسًا على الكرسي بالمسرح وظن البعض أن الشخصية 3D بسبب نسبة الشبه الكبيرة مع الراحل.
وتُعد ليلة صوت الأرض واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنانًا وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي؛ للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح.
وتأتي هذه الليلة بعد مبادرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل شيخ، بتغريدة أطلقها عبر حسابه على تويتر، تضمنت دعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي للمشاركة في ليلة تكريم طلال تحت عنوان ليلة صوت الأرض.