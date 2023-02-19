لحظة تجمع نجوم مصريين احتفالاً بتخرج أبنائهم

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احتفل عدد من نجوم الفن في مصر بتخرج أبنائهم من الجامعة الأمريكية في القاهرة، لذلك حرصوا على توثيق هذه اللحظة.
مبروك لكل الخريجين دفعه 2023 #مصطفى_قمر @Ramiimam pic.twitter.com/4kwCo1A19lقد يهمّك أيضاً
— Hany Ramzy (@HanyRamzy) February 18, 2023
ونشر الفنان المصري هاني رمزي مقطع فيديو يجمعه بمصطفى قمر والمخرج المصري رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام، خلال تواجدهم في حفل تخرج أبنائهم من الجامعة الأمريكية.
وظهر الثلاثي وهم يرددون نفس الجملة في توقيت واحد، حيث قالوا “احنا النهاردة يتخرج عيالنا من الجامعة الأمريكية.. مبروك لنا”، ليتابعوا بعدها الحديث مؤكدين أن أهم حدث بالنسبة إليهم أنهم لن يقوموا بدفع المصاريف الجامعية مرة أخرى.
وحرص الثلاثي على التقاط الصور مع بعضهم البعض وبصحبة أبنائهم، كما التقطوا العديد من الصور مع باقي الممثلين الشباب الذين تخرجوا هذا العام.
وشهدت دفعة هذا العام تواجد عدد من الفنانين الشباب أبرزهم مايان السيد وأحمد داش وتيام مصطفى قمر، الذين انتهوا من دراستهم معًا.
وتلقى هاني رمزي هو وزملاؤه العديد من التعليقات من قبل باقي الزملاء، للتهنئة بمناسبة تخرج أبنائهم، وكان من أبرز المعلقين فيفي عبده وبوسي شلبي وأحمد زاهر.