Icon

وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر Icon تسجيل 66 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ Icon وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة Icon بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة Icon ولي العهد يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية Icon وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022 Icon رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: تطوير الإنسان جوهر رؤية المملكة 2030 Icon لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى Icon تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا للمواطنين المقيمين في بيرث Icon الربيعة: منتدى الرياض الدولي يستهدف زيادة أثر العمل الإنساني عالمياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
زيارة حائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني

لحظة تجول بايدن وزيلينسكي في شوارع كييف

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
لحظة تجول بايدن وزيلينسكي في شوارع كييف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت لقطات تجول الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف.

زيارة كييف

وزار بايدن حائطًا تذكاريًا لقتلى الجيش الأوكراني في كييف. وعقد مع زيلينسكي اجتماعًا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف، خلال زيارة مفاجئة.

وأعلن البيت الأبيض عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيعلنها بايدن، وسيتم تقديم المزيد من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

رسالة لبوتين

وكان من المقرر قيام الرئيس الأمريكي بزيارة بولندا الثلاثاء والأربعاء، حاملًا رسالة حازمة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد وفي لحظة حاسمة من النزاع.

وفي اليوم نفسه الذي يلقي فيه بايدن خطابًا رسميًا في قصر وارسو، غدًا الثلاثاء، من المقرر أن يلقي بوتين أيضًا كلمة.

ومن هذا الموقع الذي يحمل رمزية كبرى في تاريخ بولندا، وقبل ثلاثة أيام من مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يعتزم بايدن “توجيه رسالة إلى بوتين كما إلى الشعب الروسي”، على ما أفاد المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي الجمعة الماضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة