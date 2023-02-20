لحظة تجول بايدن وزيلينسكي في شوارع كييف

أظهرت لقطات تجول الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف.

زيارة كييف

وزار بايدن حائطًا تذكاريًا لقتلى الجيش الأوكراني في كييف. وعقد مع زيلينسكي اجتماعًا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف، خلال زيارة مفاجئة.

وأعلن البيت الأبيض عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيعلنها بايدن، وسيتم تقديم المزيد من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

رسالة لبوتين

وكان من المقرر قيام الرئيس الأمريكي بزيارة بولندا الثلاثاء والأربعاء، حاملًا رسالة حازمة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد وفي لحظة حاسمة من النزاع.

وفي اليوم نفسه الذي يلقي فيه بايدن خطابًا رسميًا في قصر وارسو، غدًا الثلاثاء، من المقرر أن يلقي بوتين أيضًا كلمة.

ومن هذا الموقع الذي يحمل رمزية كبرى في تاريخ بولندا، وقبل ثلاثة أيام من مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يعتزم بايدن “توجيه رسالة إلى بوتين كما إلى الشعب الروسي”، على ما أفاد المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي الجمعة الماضية.