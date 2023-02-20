لحظة تجول بايدن وزيلينسكي في شوارع كييف

وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر تسجيل 66 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة ولي العهد يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022 رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: تطوير الإنسان جوهر رؤية المملكة 2030 لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا للمواطنين المقيمين في بيرث الربيعة: منتدى الرياض الدولي يستهدف زيادة أثر العمل الإنساني عالمياً
أظهرت لقطات تجول الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف.
الصور الأولى لزيارة #بايدن لحائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في #كييف
#العربية pic.twitter.com/gAwJss2m45قد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) February 20, 2023
وزار بايدن حائطًا تذكاريًا لقتلى الجيش الأوكراني في كييف. وعقد مع زيلينسكي اجتماعًا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف، خلال زيارة مفاجئة.
وأعلن البيت الأبيض عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيعلنها بايدن، وسيتم تقديم المزيد من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع الرئيس الأمريكي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.
وكان من المقرر قيام الرئيس الأمريكي بزيارة بولندا الثلاثاء والأربعاء، حاملًا رسالة حازمة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد وفي لحظة حاسمة من النزاع.
وفي اليوم نفسه الذي يلقي فيه بايدن خطابًا رسميًا في قصر وارسو، غدًا الثلاثاء، من المقرر أن يلقي بوتين أيضًا كلمة.
ومن هذا الموقع الذي يحمل رمزية كبرى في تاريخ بولندا، وقبل ثلاثة أيام من مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يعتزم بايدن “توجيه رسالة إلى بوتين كما إلى الشعب الروسي”، على ما أفاد المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي الجمعة الماضية.