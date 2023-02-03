لحظة تصدي حارس لـ3 مستوطنين حاولوا إحراق كنيسة بالقدس

أقدم ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، اليوم الخميس، على اقتحام كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة من القدس وحاولوا إضرام النار فيها.

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ووفقًا لبيان محافظة القدس، فإن المستوطنين اقتحموا مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها، إلا أن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطنين.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة القدس بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الخميس: إن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطنين، وأبلغ الشرطة بالحادث.

ونشرت الصفحة الرسمية مقطع فيديو يوثق لحظة تصدي المقدسي ماجد الرشق، للمستوطن الذي حطم محتويات كنيسة حبس المسيح بالقدس القديمة، في وقت سابق من اليوم.