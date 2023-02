لحظة تعثر أحد أفراد فريق بايدن وسقوطه من سلم طائرة الرئاسة

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تعثر أحد أفراد فريق جو بايدن وسقوطه من علي الدرج عند وصوله إلى مطار عسكري بالقرب من العاصمة البولندية وارسو.

وأظهر الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام أجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، صفًا من موظفيه والصحفيين المدمجين وهم ينزلون الدرجات في مؤخرة الطائرة التنفيذية العملاقة بينما يتم نقل مجموعة أخرى إلى مخرج الراكب الأمامي.

وفي الفيديو يمكن رؤية، علي ما يبدو أنه رجل يرتدي معطفًا شتويًا داكنًا يفقد توازنه فجأة وينزلق أسفل الدرابزين على الأرض.

وكان بايدن قد وصل إلي بولندا بعد زيارته غير المعلنة إلى كييف للمساعدة في دعم نظام زيلينسكي.

من المعروف أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اشتهر بسقوطه ثلاث مرات على درج الطائرة المغطى بالسجادة الحمراء أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة بعد شهرين فقط من أدائه اليمين الدستورية في عام 2021.

وفي مارس عام 2021 سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن 3 مرات أثناء صعود سلم الطائرة الرئاسية، قبل اتجاهه إلى أتلانتا لمقابلة قادة الجالية الآسيوية على خلفية حادث إطلاق نار وقع قبل أيام.

President Biden stumbles while walking up the stairs to Air Force One

pic.twitter.com/t959EPMHpu

— Daily Caller (@DailyCaller) March 19, 2021