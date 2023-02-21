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عند وصوله إلى مطار عسكري بالقرب من العاصمة البولندية وارسو

لحظة تعثر أحد أفراد فريق بايدن وسقوطه من سلم طائرة الرئاسة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
لحظة تعثر أحد أفراد فريق بايدن وسقوطه من سلم طائرة الرئاسة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تعثر أحد أفراد فريق جو بايدن وسقوطه من علي الدرج عند وصوله إلى مطار عسكري بالقرب من العاصمة البولندية وارسو.

انزلق أسفل الدرابزين

وأظهر الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام أجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، صفًا من موظفيه والصحفيين المدمجين وهم ينزلون الدرجات في مؤخرة الطائرة التنفيذية العملاقة بينما يتم نقل مجموعة أخرى إلى مخرج الراكب الأمامي.

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وفي الفيديو يمكن رؤية، علي ما يبدو أنه رجل يرتدي معطفًا شتويًا داكنًا يفقد توازنه فجأة وينزلق أسفل الدرابزين على الأرض.

وكان بايدن قد وصل إلي بولندا بعد زيارته غير المعلنة إلى كييف للمساعدة في دعم نظام زيلينسكي.

سقوط بايدن 3 مرات

من المعروف أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اشتهر بسقوطه ثلاث مرات على درج الطائرة المغطى بالسجادة الحمراء أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة بعد شهرين فقط من أدائه اليمين الدستورية في عام 2021.

وفي مارس عام 2021 سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن 3 مرات أثناء صعود سلم الطائرة الرئاسية، قبل اتجاهه إلى أتلانتا لمقابلة قادة الجالية الآسيوية على خلفية حادث إطلاق نار وقع قبل أيام.

وألقى البيت الأبيض باللوم في تلك الواقعة على الطقس العاصف في المطار.

وفي يونيو 2022، وقبل ساعات من تسجيل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقابلة مع الكوميدي جيمي كيميل عبر شبكة إيه بي سي، التقطت الكاميرات لحظة تعثره مرة أخرى خلال صعوده على متن الطائرة الرئاسة إير فورس وان.

 

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