لحظة جنونية لرجل يرمي زوجته بعرض البحر

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل يظهر رجلاً يرمي بسيدة في البحر من على سفينة.

كاميرا مراقبة مثبتة في سفينة قرب ميناء باكوهيني في جزيرة سومطرة الأندونيسية التقطت لحظة قيام رجل بحمل زوجته بطريقة اعتقدوا أنها رومنسية لكنه رماها في البحر. لا أحد يعرف لماذا قام بذلك لكن البعض يعتقد أنه يريد التخلص منها. قبضوا عليه وتم إنقاذ الزوجة.pic.twitter.com/7VSDPtcduR — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 24, 2023

تفاصيل الواقعة

وتبين لاحقًا أن الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.

وتوضح لقطات الفيديو امرأة تقف قرب مقاعد السفينة بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء إلى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها.

حقيقة المشهد الرومانسي

للوهلة الأولى ظن الركاب أن ما يشاهدونه هو عرض رومانسي من زوج لزوجته، إلى أن توجه بها لحافة السفينة ورماها في البحر. أصيب ركاب السفينة الآخرون بالذعر وهرعوا لإنقاذ زوجته والسيطرة عليه.