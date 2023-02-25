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ركاب السفينة ظنوا أنه مشهد رومانسي

لحظة جنونية لرجل يرمي زوجته بعرض البحر

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
لحظة جنونية لرجل يرمي زوجته بعرض البحر
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل يظهر رجلاً يرمي بسيدة في البحر من على سفينة.

تفاصيل الواقعة

وتبين لاحقًا أن الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.

وتوضح لقطات الفيديو امرأة تقف قرب مقاعد السفينة بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء إلى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها.

حقيقة المشهد الرومانسي

للوهلة الأولى ظن الركاب أن ما يشاهدونه هو عرض رومانسي من زوج لزوجته، إلى أن توجه بها لحافة السفينة ورماها في البحر. أصيب ركاب السفينة الآخرون بالذعر وهرعوا لإنقاذ زوجته والسيطرة عليه.

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