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بايدن قال إن الرهان ضد واشنطن ليس أمرًا جيدًا

لحظة حاسمة في الحرب الباردة الجديدة بين أمريكا والصين

2023-02-08 الساعة 2:49
لحظة حاسمة في الحرب الباردة الجديدة بين أمريكا والصين
المواطن- فريق التحرير

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ارتفعت وتيرة التوترات بين الصين وأمريكا، اليوم الأربعاء، عقب التصريحات المتبادلة بين الجانبين، والتي بدأها الرئيس الأمريكي، جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد، وقد وصفت شبكة CNN الأمريكية هذه الحالة بأنها لحظة حاسمة في الحرب الباردة الجديدة بين البلدين.

وقالت الصين ردًا على تلك التصريحات التي هدد فيها الرئيس الأمريكي بكين، إنها ستدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها، وحثّت الولايات المتحدة على إصلاح العلاقات معها.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: سندافع بقوة عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، كما حثت واشنطن على العمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية والاستقرار.

تصريحات الصين وأمريكا الأخيرة لحظة حاسمة في الحرب الباردة الجديدة

تهديد بايدن للصين

وكان بايدن قد حذر من أن بلاده سترد على أي تهديد صيني لها، لافتًا إلى أن الرهان ضد أمريكا ليس أمرًا جيدًا، متابعًا: إذا هددتنا الصين سنرد.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، قال بايدن في خطابه اليوم الأربعاء: إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها، على بكين ألا تخطئ، فكما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت سيادتنا، سنعمل على حماية بلدنا وقد فعلنا ذلك، في إشارة إلى إسقاط الولايات المتحدة قبل أيام منطاد التجسس الصيني.

أمريكا في أقوى وضع للرد

وتابع: لم يكن أبدًا رهانًا جيدًا أن تراهن ضد أمريكا، مؤكدًا على أن البلاد في أقوى وضع منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي جهة أخرى حول العالم.

وفي الوقت نفسه، فقد عبّر عن التزامه بالعمل مع الصين حيثما أمكن لتعزيز المصالح الأمريكية حول العالم.

يأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشكل ملحوظ أخيرًا على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلّق لأيام فوق مواقع حساسة في البلاد.

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