إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023 تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري
خرج سكان عدة مناطق في سوريا إلى الشوارع؛ وذلك خوفًا من انهيار المنازل عقب الهزة الأرضية التي تعرضت لها هذه المناطق مساء أمس.
ويظهر في اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام سورية خروج المواطنين إلى الشوارع في عدد من المدن عقب وقوع الهزة الأرضية.
وقال الدفاع المدني في شمال غربي سوريا: إن هزة أرضية جديدة شعر بها السكان، كما شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.
وأشارت هيئة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن زلزالًا بقوة 5.1 ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.