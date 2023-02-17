لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس

خرج سكان عدة مناطق في سوريا إلى الشوارع؛ وذلك خوفًا من انهيار المنازل عقب الهزة الأرضية التي تعرضت لها هذه المناطق مساء أمس.

ويظهر في اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام سورية خروج المواطنين إلى الشوارع في عدد من المدن عقب وقوع الهزة الأرضية.

وقال الدفاع المدني في شمال غربي سوريا: إن هزة أرضية جديدة شعر بها السكان، كما شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.

وأشارت هيئة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن زلزالًا بقوة 5.1 ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.