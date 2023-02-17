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لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا

لحظة دخول 10 شاحنات إغاثية سعودية إلى الشمال السوري

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
لحظة دخول 10 شاحنات إغاثية سعودية إلى الشمال السوري
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة دخول 10 شاحنات إغاثية سعودية إلى الشمال السوري، ضمن الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، دخول الشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

الجسر الإغاثي

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

 

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