لحظة رصد منطاد تجسس على ارتفاعات عالية في سماء كندا

قالت وزارة الدفاع في كندا، اليوم الجمعة، إنها رصدت منطاد تجسس على ارتفاعات عالية، مؤكدة على أن المسؤولين الأمنيين يراقبون حركته حاليًا.

🚨#BREAKING: More video of the Chinese spy balloon⁰

📌#Montana | #USA

More video is coming out as

The Chinese high altitude surveillance balloon was seen over Billings Montana yesterday.

The size of balloon is three buses wide and has been flying over the Northern U.S. for days pic.twitter.com/4iUVvJQCG8

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2023