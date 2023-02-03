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وضع وزارة الدفاع في حالة تأهب

لحظة رصد منطاد تجسس على ارتفاعات عالية في سماء كندا

2023-02-03 الساعة 11:38
لحظة رصد منطاد تجسس على ارتفاعات عالية في سماء كندا
المواطن- فريق التحرير

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قالت وزارة الدفاع في كندا، اليوم الجمعة، إنها رصدت منطاد تجسس على ارتفاعات عالية، مؤكدة على أن المسؤولين الأمنيين يراقبون حركته حاليًا.

وتابعت في بيان: تم الكشف عن منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية ويتم تعقب تحركاته بشكل نشط من قبل قيادة الدفاع الجوي، مضيفة: الكنديون بأمان وكندا تتخذ خطوات لضمان أمن مجالها الجوي.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، قالت قيادة الدفاع الوطني إن وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع الشركاء الأمريكيين وتواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات الحساسة لكندا من تهديدات المخابرات الأجنبية.

حادث مماثل في أمريكا

ويأتي هذا التحذير من مسؤولي الدفاع الكنديين بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه يتعقب بالون تجسس صينيًا على ارتفاع عالٍ وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد باتريك رايدر إن الولايات المتحدة قررت حتى الآن عدم إسقاط بالون المراقبة.

مهمة منطاد التجسس

وأضاف رايدر: يطير المنطاد حاليًا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطيران التجاري ولا يمثل تهديدًا عسكريًا أو جسديًا للأشخاص على الأرض.

قال مسؤول دفاعي كبير لمراسلي البنتاغون إن الولايات المتحدة لديها ثقة عالية جدًا في أنه منطاد صيني عالي الارتفاع كان يحلق فوق مواقع حساسة لجمع المعلومات.

منطاد آخر يتسبب باستنفار في كندا بعد حادث أمريكا

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