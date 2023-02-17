لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس

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اقتحم لص أحد المساجد وسرق تبرعات منكوبي زلزال تركيا وسوريا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث رصدت كاميرات المراقبة، رجلًا ينزل من سيارة بيضاء حاملًا حقيبة، وتمكن من دخول المسجد من باب غير مغلق.
ويُذكر أن الجرائم في المدن المنكوبة قد انتشرت بعد استغلال المجرمين الأزمة في تحقيق أكبر كم من المكاسب، وسجلت البلدان جرائم خطف وتجارة أعضاء واحتيال وسرقة ممتلكات.
وفي السياق نفسه، كانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على عدة لصوص دخلوا المنازل المتضررة جراء الزلزال وسرقوها، وبعضهم ارتدى زي الطوارئ؛ حتى يتاح له الدخول بسهولة.
ولقيت تلك الحوادث تعليقات واسعة عبر التواصل الاجتماعي، حيث وصفهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عديمو الرحمة ولا يمتلكون أي ذرة من الإنسانية.
ويذكر أن الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا وتركيا قد خلف آلاف القتلى ويُقدر عددهم بنحو 45 ألف شخص بجانب آلاف المصابين والمفقودين، ذلك بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التي تُقدر حتى الآن بـ 83 مليار دولار.