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حصاد اليوم
استغل أزمة المنكوبين دون رحمة

لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس
المواطن- فريق التحرير

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اقتحم لص أحد المساجد وسرق تبرعات منكوبي زلزال تركيا وسوريا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث رصدت كاميرات المراقبة، رجلًا ينزل من سيارة بيضاء حاملًا حقيبة، وتمكن من دخول المسجد من باب غير مغلق.


وأوضح الفيديو، الرجل يتوجه لصناديق التبرعات التي كان بداخلها أموال نقدية وشيكات، واستولى عليها، ولوحظ أن اللص كان يرتدى كمامة وسترة أخفت ملامحه.

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استغلال أزمة المنكوبين

ويُذكر أن الجرائم في المدن المنكوبة قد انتشرت بعد استغلال المجرمين الأزمة في تحقيق أكبر كم من المكاسب، وسجلت البلدان جرائم خطف وتجارة أعضاء واحتيال وسرقة ممتلكات.

وفي السياق نفسه، كانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على عدة لصوص دخلوا المنازل المتضررة جراء الزلزال وسرقوها، وبعضهم ارتدى زي الطوارئ؛ حتى يتاح له الدخول بسهولة.

لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس

تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي

ولقيت تلك الحوادث تعليقات واسعة عبر التواصل الاجتماعي، حيث وصفهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عديمو الرحمة ولا يمتلكون أي ذرة من الإنسانية.

ويذكر أن الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا وتركيا قد خلف آلاف القتلى ويُقدر عددهم بنحو 45 ألف شخص بجانب آلاف المصابين والمفقودين، ذلك بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التي تُقدر حتى الآن بـ 83 مليار دولار.

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