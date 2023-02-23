لحظة سقوط شاب من فوق جواده أثناء الاحتفال بيوم التأسيس

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وثق مقطع فيديو رائج على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط أحد الأشخاص من فوق جواده أثناء الاحتفال بيوم التأسيس.
وبينت اللقطات عددًا من الفرسان فوق الخيول، فيما قفز حصان منهم لأعلى وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط على الأرض.
واستعاد الحصان توازنه بعدما سقط على ظهره، بينما ظل الفارس متمسكًا باللجام حتى نهض الجواد من جديد.
وتحتفل المملكة، بذكرى يوم التأسيس من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة والبهجة.