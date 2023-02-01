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نجت صاحبة المنزل من الموت بأعجوبة

لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا

2023-02-01 الساعة 9:56
لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل عائلة في ولاية هاواي الأمريكية.

التفاصيل

وفي التفاصيل، وقع الحادث، مساء السبت، في منطقة بالولو بأواهو، إحدى كبرى جزر ولاية هاواي، وفقًا لموقع نيوز ويك.

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وفي الفيديو يمكن رؤية صاحبة المنزل، كارولين ساساكي، وقد نجت من الموت بأعجوبة، حيث كانت في طريقها إلى إحدى الغرف، قبل أن تتفاجأ بالصخرة وهي تسقط بقوة.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، الصخرة وهي تحطم جدارًا من الطوب، ثم تصطدم بجدار ثانٍ.

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