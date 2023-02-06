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رعب وذعر السكان لحظة وقوعه

لحظة سقوط عشرات القتلى والجرحى في زلزال تركيا

2023-02-06 الساعة 8:46
لحظة سقوط عشرات القتلى والجرحى في زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر اليوم الاثنين.

لحظات ذعر

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” أن الزلزال ضرب منطقة بازارجيك وفي عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي وقع فيها الزلزال. فيما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الذعر والرعب أثناء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين.

خط صدع زلزالي

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من الصباح وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أدى الزلزال العنيف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي عميق، وقد شهدت خلال العقود الأربعة الأخيرة عددًا كبيرًا من الزلازل، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفاً آخرين.

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