لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان

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وثق مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط لعبة ملاهٍ أثناء التشغيل في مهرجان ليالي مسقط بسلطنة عمان.
وأعربت بلدية مسقط في سلطنة عمان عن أسفها لوقوع هذا الحادث.
وقالت بلدية مسقط في بيان صحفي: إن الحادث وقع نتيجة حدوث خلل فني في إحدى ألعاب المهرجان المقام بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات.
وأفادت بلدية مسقط أن الجهات الطبية والفرق المختصة قامت بمعاينة الإصابات والأضرار وتحويل 6 حالات للجهات الطبية ولا وجود لإصابات بليغة، مشيرة إلى بدء تحقيق في الواقعة وتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.