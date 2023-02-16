لحظة سقوط مروحية أمريكية ومقتل راكبيها

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قُتل شخصان في حادث تحطم مروحية من طراز “بلاك هوك”، قرب مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما الأمريكية.
Security footage shows US military helicopter falling out of the sky in Huntsville, Alabama.
My prayers are with the families of the heroes of this horrible tragedy. pic.twitter.com/R2TMYcBAcj
— Graham Allen (@GrahamAllen_1) February 16, 2023
وقال دون ويبستر من خدمات الطوارئ الطبية في هانتسفيل، أمس الأربعاء، إن النيران اشتعلت في المروحية عند اصطدامها بالأرض، مشيرًا إلى مقتل راكبيها الاثنين في الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشأن الحادث، المروحية وهي تسقط على الأرض محدثة كرة دخان أسود عملاقة.
وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، بأنه لم يصب أحد على الأرض.
وأعلن موقع “ريدستون أرسنال” التابع للجيش الأمريكي، إنه على علم بالحادث، ويدعم السلطات المحلية بشكل كامل في تحقيقاتها.