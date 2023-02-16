لحظة سقوط مروحية أمريكية ومقتل راكبيها

قُتل شخصان في حادث تحطم مروحية من طراز “بلاك هوك”، قرب مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما الأمريكية.

تفاصيل الحادث

وقال دون ويبستر من خدمات الطوارئ الطبية في هانتسفيل، أمس الأربعاء، إن النيران اشتعلت في المروحية عند اصطدامها بالأرض، مشيرًا إلى مقتل راكبيها الاثنين في الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشأن الحادث، المروحية وهي تسقط على الأرض محدثة كرة دخان أسود عملاقة.

تحقيقات بالحادث

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، بأنه لم يصب أحد على الأرض.

وأعلن موقع “ريدستون أرسنال” التابع للجيش الأمريكي، إنه على علم بالحادث، ويدعم السلطات المحلية بشكل كامل في تحقيقاتها.